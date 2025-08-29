Горелкин: WhatsApp ожидает естественная пессимизация и «судьба Viber»
Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) ждет пессимизация и «судьба Viber», заблокированного на территории России. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в подкасте «Законный вопрос» на канале «Дума ТВ».
«Мой прогноз по WhatsApp — с одной стороны будет происходить естественная его пессимизация, с другой стороны будет экспансия Max, Telegram... В среднесрочной перспективе, я уверен, Max будет доминировать, а доля Telegram очень медленно, но снижаться», - поделился парламентарий.
По мнению Горелкина, эти мессенджеры будут мирно сосуществовать, а блокировка Telegram была бы неэффективным решением, грозящим различными негативными факторами. Тем не менее, депутат призвал «не провоцировать государство».
Ранее Роскомнадзор частично ограничил голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram для борьбы с мошенничеством и преступностью, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силы ПВО за неделю сбили самолет ВСУ, 1377 украинских дронов и 18 авиабомб
- Удар по психике: Водители удивились предложению сделать платными дороги в Москве
- Омбудсмен Волынец связала ментальные нарушения у детей со смартфонами
- Аэропорту Ижевска присвоят имя оружейника Калашникова
- Израиль отменил тактическое прекращение огня в Газе
- Горелкин: WhatsApp ожидает естественная пессимизация и «судьба Viber»
- Омбудсмен Волынец призвала родителей не путать СДВГ с невоспитанностью
- Копенгаген на Вашингтон: Почему Трамп вспомнил о Гренландии
- Премьер Таиланда Чинават отправлена в отставку
- Москвичам пообещали первую волну «бабьего лета» в начале сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru