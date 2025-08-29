Горелкин: WhatsApp ожидает естественная пессимизация и «судьба Viber»

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) ждет пессимизация и «судьба Viber», заблокированного на территории России. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в подкасте «Законный вопрос» на канале «Дума ТВ».

«Мой прогноз по WhatsApp — с одной стороны будет происходить естественная его пессимизация, с другой стороны будет экспансия Max, Telegram... В среднесрочной перспективе, я уверен, Max будет доминировать, а доля Telegram очень медленно, но снижаться», - поделился парламентарий.

По мнению Горелкина, эти мессенджеры будут мирно сосуществовать, а блокировка Telegram была бы неэффективным решением, грозящим различными негативными факторами. Тем не менее, депутат призвал «не провоцировать государство».

Ранее Роскомнадзор частично ограничил голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram для борьбы с мошенничеством и преступностью, пишет RT.

