Израиль отменил тактическое прекращение огня в Газе
Армия Израиля объявила город Газа опасной зоной военных действий и отменила локальное прекращение огня. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Решение приняли на основе оценки ситуации и директив политического руководства.
«Начиная с сегодняшнего дня (пятница, 29 августа)... локальное тактическое прекращение огня не будет распространяться на район города Газа, который представляет собой опасную зону боевых действий», — указано в заявлении.
Ежедневное десятичасовое прекращение огня в Газе, центральных лагерях и районе аль-Маваси действовало месяц. Израиль ввел эти меры на фоне растущего международного давления и обвинений в голоде в секторе Газа.
Ранее Тель-Авив распорядился сократить сроки операции по захвату сектора Газа. В ООН выступили против планов Израиля, указав, что это приведет к очередному массовому перемещению населения, пишет RT.
