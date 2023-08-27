NYT: генерал ВСУ Сырский нарушил рекомендации Пентагона по Купянску

По информации издания, США и союзники настаивали на переброске украинских подразделений в Запорожскую область. Командование ВСУ решило разделить силы на два участка.

Газета сообщила, что Вашингтон пытается убедить Киев срочно изменить тактику. В противном случае ВСУ не добьются успеха.

В эфире YouTube-канала Dialogue works бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина в скором времени может потерять Купянск и Харьков, передает «Радиоточка НСН».

