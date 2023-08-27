NYT: генерал ВСУ Сырский нарушил рекомендации Пентагона по Купянску
Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский не прислушался к рекомендациям Пентагона и начал усиливать оборону на востоке. Об этом пишет The New York Times.
По информации издания, США и союзники настаивали на переброске украинских подразделений в Запорожскую область. Командование ВСУ решило разделить силы на два участка.
Газета сообщила, что Вашингтон пытается убедить Киев срочно изменить тактику. В противном случае ВСУ не добьются успеха.
В эфире YouTube-канала Dialogue works бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина в скором времени может потерять Купянск и Харьков, передает «Радиоточка НСН».
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