NYT: генерал ВСУ Сырский нарушил рекомендации Пентагона по Купянску

Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский не прислушался к рекомендациям Пентагона и начал усиливать оборону на востоке. Об этом пишет The New York Times.

Российские военные отразили три атаки ВСУ у Работино

По информации издания, США и союзники настаивали на переброске украинских подразделений в Запорожскую область. Командование ВСУ решило разделить силы на два участка.

Газета сообщила, что Вашингтон пытается убедить Киев срочно изменить тактику. В противном случае ВСУ не добьются успеха.

В эфире YouTube-канала Dialogue works бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина в скором времени может потерять Купянск и Харьков, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:СШАПентагонВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры