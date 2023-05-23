«Нужна система!»: Генерал Болдырев заявил, что невозможно «намертво» закрыть границу от диверсантов
Владимир Болдырев заявил НСН, что нужны специальные отряды с техникой и вертолетами, которые могут достать диверсантов в любой точке и мгновенно уничтожить.
Закрыть намертво границу от диверсантов нереально, необходима система для борьбы с ДРГ и моментальное реагирование, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев.
22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области на бронированной технике зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что целью украинских диверсантов было отвлечение внимания от бахмутского направления и минимизирование политического эффекта от потери украинской стороной Артемовска.
«Видимо, есть какие-то разрывы в пограничной полосе. От диверсантов закрыть намертво границу нереально. Всю жизнь диверсанты, шпионы проходили через границу. Самое главное – это иметь силы и средства, специальные отряды немедленного реагирования, вооруженные, экипированные, имеющие хорошую технику, вертолеты, чтобы в любой точке мгновенно их можно было достать и уничтожить. Уничтожать их без всякой пощады, не оставляя в живых никого, в плен не брать. Нужно иметь подготовленные силы и средства, целую готовую систему для борьбы с ДРГ», - отметил Болдырев.
По его словам, диверсанты хотят запугать население и посеять панику, но также не стоит забывать о первоочередных целях ДРГ по уничтожению стратегических объектов.
«Конечно, и границу надо усиливать временно. Там должна быть и контрольная полоса, и заграждение, и видеонаблюдение. Сейчас я так понимаю, у нас этого нет. По моему мнению, граница эта временная, отодвинется она на запад. Цель диверсантов – посеять панику, страх среди населения, показать свою значимость. Значимых пока успехов у ВСУ не наблюдается. Задача – уничтожение значимых объектов стратегических, пунктов управления, узлов связи. Всего можно ожидать от них, это их задача», - заключил собеседник НСН.
Украинские спецслужбы продолжат пытаться устроить диверсии на территории России, поскольку «прижаты к стенке», заявил «Радиоточке НСН» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
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