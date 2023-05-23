«Нужна система!»: Генерал Болдырев заявил, что невозможно «намертво» закрыть границу от диверсантов

«Видимо, есть какие-то разрывы в пограничной полосе. От диверсантов закрыть намертво границу нереально. Всю жизнь диверсанты, шпионы проходили через границу. Самое главное – это иметь силы и средства, специальные отряды немедленного реагирования, вооруженные, экипированные, имеющие хорошую технику, вертолеты, чтобы в любой точке мгновенно их можно было достать и уничтожить. Уничтожать их без всякой пощады, не оставляя в живых никого, в плен не брать. Нужно иметь подготовленные силы и средства, целую готовую систему для борьбы с ДРГ», - отметил Болдырев.

По его словам, диверсанты хотят запугать население и посеять панику, но также не стоит забывать о первоочередных целях ДРГ по уничтожению стратегических объектов.

«Конечно, и границу надо усиливать временно. Там должна быть и контрольная полоса, и заграждение, и видеонаблюдение. Сейчас я так понимаю, у нас этого нет. По моему мнению, граница эта временная, отодвинется она на запад. Цель диверсантов – посеять панику, страх среди населения, показать свою значимость. Значимых пока успехов у ВСУ не наблюдается. Задача – уничтожение значимых объектов стратегических, пунктов управления, узлов связи. Всего можно ожидать от них, это их задача», - заключил собеседник НСН.

Украинские спецслужбы продолжат пытаться устроить диверсии на территории России, поскольку «прижаты к стенке», заявил «Радиоточке НСН» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

