NRK: через Украину впервые с начала СВО пролетел пассажирский самолет

По данным журналистов, воздушное судно принадлежит турецкой авиакомпании BBN Airlines. Чартерный рейс следовал из Осло в Анталью, из-за бури отклонился от маршрута и оказался в небе над Украиной.

На борту самолета находилось до 180 пассажиров. В авиакомпании пообещали, что предпримут меры для недопущения подобных инцидентов.

В Киеве ранее заявили, что причиной падения вертолета в Броварах, в результате чего погибло руководство МВД Украины, стали ошибочные действия пилота в сложных метеорологических условиях, передает «Радиоточка НСН».

