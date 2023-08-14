NRK: через Украину впервые с начала СВО пролетел пассажирский самолет
Через воздушное пространство Украины впервые с февраля 2022 года пролетел пассажирский лайнер. Об этом сообщил телеканал NRK.
По данным журналистов, воздушное судно принадлежит турецкой авиакомпании BBN Airlines. Чартерный рейс следовал из Осло в Анталью, из-за бури отклонился от маршрута и оказался в небе над Украиной.
На борту самолета находилось до 180 пассажиров. В авиакомпании пообещали, что предпримут меры для недопущения подобных инцидентов.
В Киеве ранее заявили, что причиной падения вертолета в Броварах, в результате чего погибло руководство МВД Украины, стали ошибочные действия пилота в сложных метеорологических условиях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru