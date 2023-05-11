Блащак допустил, что упавшая на территории Польши ракета прилетела с Украины
Найденная в апреле недалеко от города Быгдоща ракета могла прилететь с территории Украины, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы ведомства, Варшава получила от Киева информацию о приближении к воздушному пространству Польши объекта, который может оказаться ракетой.
Обломки неопознанного объекта обнаружили 27 апреля на северо-западе Польши. Местные СМИ предполагали, что это ракета класса «земля-воздух».
Польша за время конфликта на Украине передала Киеву 14 самолетов и 325 танков, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru