Новости за ночь: Зеленского назвали последним президентом Украины
Действующий президент Украины Владимир Зеленский, возможно, станет последним президентом этой страны, так как Украина близка к переходу на парламентскую республику. Такое мнение высказал депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Его цитирует сайт партии, пишут «Известия».
По словам депутата, год назад на президентских выборах Зеленского поддержало порядка 75% украинских граждан, но сейчас многие разочаровались в новой власти. Рабинович также уверен, то глава государства не знает, что делать со страной. У Зеленского есть большая возможность привести страну к процветанию, но «пока просвета не видно», передает RT.
Рабинович напомнил, что год назад говорил, что Зеленский может стать либо самым успешным президентом Украины, либо последним лидером страны.
В понедельник издание «Обозреватель» со ссылкой на опрос Центра Разумкова сообщило, что рейтинг президента Украины упал с сентября 2019 года больше чем в два раза и стал минимальным. По данным исследователей, если бы выборы состоялись в июне 2020 года, то за Зеленского отдали бы свои голоса лишь 25,3% опрошенных украинцев. Между тем, в сентябре этот показатель составлял 56,1%.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН назвал причину спешки Зеленского со встречей в «нормандском формате». По его мнению, президент Украины сейчас сосредоточен на местных выборах и пытается завоевать популярность у избирателей.
«С одной стороны, Зеленский не собирается исполнять договорённости, достигнутые в переговорах нормандского формата. За редким исключением, все пункты не были исполнены. Но прошло время. Скоро местные выборы, и Зеленскому нужно показать, что он что-то делает. Подобные заявления направлены именно на это», - предположил собеседник НСН.
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