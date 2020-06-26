Украинский политолог назвал причину спешки Зеленского со встречей в «нормандском формате»

Президент Украинского аналитического центра в интервью НСН сообщил, что президент Украины сейчас сосредоточен на местных выборах и пытается завоевать популярность у избирателей.

Владимира Зеленского не смущает категорический отказ Москвы созывать новый нормандский саммит до выполнения Киевом всех пунктов меморандума, принятого на предыдущей встрече «четвёрки» в Париже.

В интервью канадскому изданию «The Globe and Mail» президент Украины заявил, что Киев консультируется по вопросу проведения встречи в «нормандском формате» на высшем уровне с Берлином и Парижем и якобы уже «достиг понимания».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко пояснил НСН, с чем связана такая категоричность Зеленского.

«С одной стороны, Зеленский не собирается исполнять договорённости, достигнутые в переговорах нормандского формата. За редким исключением, все пункты не были исполнены. Но прошло время. Скоро местные выборы, и Зеленскому нужно показать, что он что-то делает. Подобные заявления направлены именно на это», - предположил собеседник НСН.

МИД РФ: Бездействие Киева может сорвать «нормандскую встречу»

Пресс-служба Офиса президента Украины по итогам очередного заседания Трехсторонней контактной группы заявила, что «Киев делает все возможное для выполнения договоренностей лидеров стран-участниц Нормандского формата, достигнутых в Париже 9 декабря 2019 года, для обеспечения скорейшего проведения следующего саммита в Берлине».

Накануне Украина предложила календарный план подготовки и проведения местных выборов в Донбассе. Также представители Киева хотят провести дополнительное заседание подгруппы по безопасности для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств на проектных участках до следующего заседания контактной группы, которое запланировано на 8 июля.

В свою очередь, посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью РИА Новости заявил, что конфликт на юго-востоке Украины поможет разрешить полная имплементация минских договорённостей, а не количество проведённых мероприятий.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:ДонбассВладимир ЗеленскийНормандская Четверка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры