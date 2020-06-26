Украинский политолог назвал причину спешки Зеленского со встречей в «нормандском формате»

Владимира Зеленского не смущает категорический отказ Москвы созывать новый нормандский саммит до выполнения Киевом всех пунктов меморандума, принятого на предыдущей встрече «четвёрки» в Париже.

В интервью канадскому изданию «The Globe and Mail» президент Украины заявил, что Киев консультируется по вопросу проведения встречи в «нормандском формате» на высшем уровне с Берлином и Парижем и якобы уже «достиг понимания».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко пояснил НСН, с чем связана такая категоричность Зеленского.

«С одной стороны, Зеленский не собирается исполнять договорённости, достигнутые в переговорах нормандского формата. За редким исключением, все пункты не были исполнены. Но прошло время. Скоро местные выборы, и Зеленскому нужно показать, что он что-то делает. Подобные заявления направлены именно на это», - предположил собеседник НСН.