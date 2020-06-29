Рейтинг одобрения Зеленского среди украинцев резко упал

Число жителей Украины, которые одобряют деятельность Владимира Зеленского на посту президента, за минувший месяц снизилось сразу на девять процентов. Об этом свидетельствуют ежемесячного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).



Если в мае этого года деятельность Зеленского одобряли 47 процентов опрошенных, то уже в июне — только 38 процентов респондентов.



Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом телефонного интервью, передает «Свободная пресса».



Ранее председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обвинил действующего главу государства в нарушении конституции страны. В частности, политик заявил, что основной закон нарушает насильственная украинизация государства, сообщают «Дни.ру».

