Спасает бизнес! Экс-депутат Рады – о реакции Порошенко на прямые поставки газа из РФ
Бывший депутат Верховной рады заявил НСН, что с прямыми поставками газа из РФ Петр Порошенко больше не сможет обирать украинцев.
Петр Порошенко призвал ввести санкций против украинских компаний, которые, по данным ряда СМИ, якобы договорились с «Газпромом» о прямых поставках газа. В видео, размещённом на своей странице в Facebook, бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» заявил, что «это не коммерческие контракты, они являются политическими». Партия экс-президента потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны для введения санкций против прямых поставок.
Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН отметил, что, выступая с такими заявлениями, Петр Порошенко пытается защитить свой бизнес, а не интересы Украины.
«На самом деле, тут всё гораздо банальнее. На старых схемах поставок газа в Украину, с так называемым реверсом, в своё время сидели Порошенко с Яценюком. Сегодня эти схемы ломаются, и они теряют огромные финансовые ресурсы. Они же зарабатывали на украинцах. А прямые поставки завершают эту историю – обирать народ уже не получится. Порошенко защищает свой бизнес. Этот человек никогда не жил интересами Украины. А старые схемы, которые были выстроены, как мне кажется, больше работать не будут», - отметил собеседник НСН.
Напомним, ранее украинское агентство Liga.net, ссылаясь на источники, сообщило, что пять украинских компаний заключили соглашения о прямых поставках газа с 1 января 2020 года из РФ на украинский рынок. Между тем, в понедельник, 23 декабря, российский вице-премьер Дмитрий Козак эти сообщения опроверг.
Между тем, на минувшей неделе Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого «Газпром» и «Нафтогаз» заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Согласно ему, компании могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.
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