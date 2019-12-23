Спасает бизнес! Экс-депутат Рады – о реакции Порошенко на прямые поставки газа из РФ

Петр Порошенко призвал ввести санкций против украинских компаний, которые, по данным ряда СМИ, якобы договорились с «Газпромом» о прямых поставках газа. В видео, размещённом на своей странице в Facebook, бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» заявил, что «это не коммерческие контракты, они являются политическими». Партия экс-президента потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны для введения санкций против прямых поставок.

Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН отметил, что, выступая с такими заявлениями, Петр Порошенко пытается защитить свой бизнес, а не интересы Украины.

«На самом деле, тут всё гораздо банальнее. На старых схемах поставок газа в Украину, с так называемым реверсом, в своё время сидели Порошенко с Яценюком. Сегодня эти схемы ломаются, и они теряют огромные финансовые ресурсы. Они же зарабатывали на украинцах. А прямые поставки завершают эту историю – обирать народ уже не получится. Порошенко защищает свой бизнес. Этот человек никогда не жил интересами Украины. А старые схемы, которые были выстроены, как мне кажется, больше работать не будут», - отметил собеседник НСН.