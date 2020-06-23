Новости за ночь: МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
МИД Украины анонсировал дальнейший пересмотр и сокращение договорной базы с Россией до минимально необходимого уровня. Как уточнил замминистра иностранных дел страны Василий Боднар, «до войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашений. Сейчас остаются в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться». Дипломат акцентировал внимание на том, что Киев не идет на радикально-эмоциональные шаги, которые могут повредить гражданам.
«Если отменить сразу все соглашения, мы окажемся в патовой ситуации, когда будем иметь механизм защиты интересов украинских граждан на территории РФ. А этого допускать нельзя»,— заявил замминистра.
Газета. ру напоминает, ранее городской совет столицы Украины проголосовал за разрыв договоров с посольством Российской Федерации об аренде трех земельных участков, на которых планировалось возвести новые корпуса для диппредставительства РФ. Городские власти Киева обосновали такое решение нецелевым, по их мнению, использование земельных участков и нарушением условий соглашения.
Потом Украина предложила продать земли вдоль границы с Россией компаниям из США. По словам киевских экономистов, это обезопасит территорию от посягательств Москвы. Политолог Алексей Мухин в беседе с НСН отнесся к этой идее с изрядной долей скептицизма.
«Подобного рода инициатива, конечно, весьма интересна и любопытна. Но захотят ли американские компании быть соседями России, судя по тому, как в США сейчас относятся к ней, это большой вопрос», – отметил политолог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru