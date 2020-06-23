Новости за ночь: МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

«Если отменить сразу все соглашения, мы окажемся в патовой ситуации, когда будем иметь механизм защиты интересов украинских граждан на территории РФ. А этого допускать нельзя»,— заявил замминистра.

Газета. ру напоминает, ранее городской совет столицы Украины проголосовал за разрыв договоров с посольством Российской Федерации об аренде трех земельных участков, на которых планировалось возвести новые корпуса для диппредставительства РФ. Городские власти Киева обосновали такое решение нецелевым, по их мнению, использование земельных участков и нарушением условий соглашения.

Потом Украина предложила продать земли вдоль границы с Россией компаниям из США. По словам киевских экономистов, это обезопасит территорию от посягательств Москвы. Политолог Алексей Мухин в беседе с НСН отнесся к этой идее с изрядной долей скептицизма.

«Подобного рода инициатива, конечно, весьма интересна и любопытна. Но захотят ли американские компании быть соседями России, судя по тому, как в США сейчас относятся к ней, это большой вопрос», – отметил политолог.

