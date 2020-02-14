Мухин о Западе: Они всех собак готовы повесить на Россию

Алексей Мухин: «На самом деле, это реальная угроза. И то, что мы пригласили к сотрудничеству наших западных партнеров, а именно их, судя по всему, имел в виду Вячеслав Володин, это большое одолжение этим самым западным партнерам. Судя по их риторике в последнее время, они всех собак хотят повесить на СССР, а значит и на Россию. Бог им не в помощь», – подытоживает Алексей Мухин в эфире НСН.

