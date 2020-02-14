Мухин о Западе: Они всех собак готовы повесить на Россию

14 февраля 202022:00

Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

На голосование за новую Конституцию потратят более 14 млрд рублей

Голосование по поправкам в Конституцию обойдется в такую же сумму, как и бюджет президентских выборов, который превысил 14 миллиардов рублей. Этого не исключила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Алексей Мухин: «Конечно, это находится в центре событий. На самом деле, такая сумма оправдана, потому что голосование будет всенародным и касается оно все-таки Основного закона. Или, если хотите, социального договора, который гражданское общество заключит с государством. И нам жить в соответствии с этим договором очень долгое время. И здесь ошибиться нельзя. Если сэкономишь – можно потом заплатить втройне», – комментирует в беседе с НСН Алексей Мухин. 

2

Китайские компании возобновили работу

Большинство предприятий и компаний Китая возобновили работу после новогодних каникул, продлённых из-за вспышки коронавируса.

Алексей Мухин: «Наши коллеги из Китая уже выходят на связь, судя по всему, в ближайшее время китайская экономика и китайское руководство будут купировать те проблемы, которые возникли в результате пандемии, которую объявил ВОЗ. Сейчас весь мир с волнением следит за тем, как именно китайское руководство справится с возникшим вызовом», – отмечает он в эфире НСН

3

Украина хочет отдать американцам территории на границе с Россией

На Украине предложили продать земли вдоль границы с Россией компаниям из США. По словам киевского экономиста, это обезопасит территорию от посягательств Москвы.

Алексей Мухин: «Подобного рода инициатива, конечно, весьма интересна и любопытна. Но захотят ли американские компании быть соседями России, судя по тому, как в США сейчас относятся к ней, это большой вопрос», – рассуждает политолог вместе со слушателями НСН. 

4

Уровень доверия к Путину упал

Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза. Это следует из январского опроса «Левада-центра». Лишь чуть более трети россиян доверяют сейчас президенту.

Алексей Мухин: «Надо сказать, большую роль в этом сыграло так называемое правительство Медведева. Он не очень аккуратно выполнял «майский указ» 2018 года, а также произошел провал по целому ряду выполнения национальных проектов. Собственно, гражданское общество отреагировало адекватно», – уверяет он НСН. 

5

Володин призвал создать институт защиты исторической памяти

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать институт защиты исторической памяти с участием иностранных парламентариев и экспертов. Он также предупредил, что перечеркивание правды и переписывание истории может привести к мировой войне.

Алексей Мухин: «На самом деле, это реальная угроза. И то, что мы пригласили к сотрудничеству наших западных партнеров, а именно их, судя по всему, имел в виду Вячеслав Володин, это большое одолжение этим самым западным партнерам. Судя по их риторике в последнее время, они всех собак хотят повесить на СССР, а значит и на Россию. Бог им не в помощь», – подытоживает Алексей Мухин в эфире НСН. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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