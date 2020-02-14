Мухин о Западе: Они всех собак готовы повесить на Россию
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
На голосование за новую Конституцию потратят более 14 млрд рублей
Голосование по поправкам в Конституцию обойдется в такую же сумму, как и бюджет президентских выборов, который превысил 14 миллиардов рублей. Этого не исключила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Алексей Мухин: «Конечно, это находится в центре событий. На самом деле, такая сумма оправдана, потому что голосование будет всенародным и касается оно все-таки Основного закона. Или, если хотите, социального договора, который гражданское общество заключит с государством. И нам жить в соответствии с этим договором очень долгое время. И здесь ошибиться нельзя. Если сэкономишь – можно потом заплатить втройне», – комментирует в беседе с НСН Алексей Мухин.
Китайские компании возобновили работу
Большинство предприятий и компаний Китая возобновили работу после новогодних каникул, продлённых из-за вспышки коронавируса.
Алексей Мухин: «Наши коллеги из Китая уже выходят на связь, судя по всему, в ближайшее время китайская экономика и китайское руководство будут купировать те проблемы, которые возникли в результате пандемии, которую объявил ВОЗ. Сейчас весь мир с волнением следит за тем, как именно китайское руководство справится с возникшим вызовом», – отмечает он в эфире НСН.
Украина хочет отдать американцам территории на границе с Россией
На Украине предложили продать земли вдоль границы с Россией компаниям из США. По словам киевского экономиста, это обезопасит территорию от посягательств Москвы.
Алексей Мухин: «Подобного рода инициатива, конечно, весьма интересна и любопытна. Но захотят ли американские компании быть соседями России, судя по тому, как в США сейчас относятся к ней, это большой вопрос», – рассуждает политолог вместе со слушателями НСН.
Уровень доверия к Путину упал
Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза. Это следует из январского опроса «Левада-центра». Лишь чуть более трети россиян доверяют сейчас президенту.
Алексей Мухин: «Надо сказать, большую роль в этом сыграло так называемое правительство Медведева. Он не очень аккуратно выполнял «майский указ» 2018 года, а также произошел провал по целому ряду выполнения национальных проектов. Собственно, гражданское общество отреагировало адекватно», – уверяет он НСН.
Володин призвал создать институт защиты исторической памяти
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать институт защиты исторической памяти с участием иностранных парламентариев и экспертов. Он также предупредил, что перечеркивание правды и переписывание истории может привести к мировой войне.
Алексей Мухин: «На самом деле, это реальная угроза. И то, что мы пригласили к сотрудничеству наших западных партнеров, а именно их, судя по всему, имел в виду Вячеслав Володин, это большое одолжение этим самым западным партнерам. Судя по их риторике в последнее время, они всех собак хотят повесить на СССР, а значит и на Россию. Бог им не в помощь», – подытоживает Алексей Мухин в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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