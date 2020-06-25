Новости за ночь: Депутат Рады раскрыл план по уничтожению Украины

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива рассказал о плане по уничтожению страны через превращение ее в «актив и колонию». Как следует из заявления, опубликованного на сайте политической структуры, план будет реализовываться через агрессивные акции националистических и праворадикальных организаций. А процесс по уничтожению страны уже запущен.

«Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах», — цитирует Киву Газета.ру.

Политик добавил, что средства на реализацию плана поступают через похищение людей, рэкет и уничтожение бизнеса.