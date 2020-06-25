Новости за ночь: Депутат Рады раскрыл план по уничтожению Украины
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива рассказал о плане по уничтожению страны через превращение ее в «актив и колонию». Как следует из заявления, опубликованного на сайте политической структуры, план будет реализовываться через агрессивные акции националистических и праворадикальных организаций. А процесс по уничтожению страны уже запущен.
«Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах», — цитирует Киву Газета.ру.
Политик добавил, что средства на реализацию плана поступают через похищение людей, рэкет и уничтожение бизнеса.
Ранее стал известно, что Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) согласился предоставить Украине кредит на $5 миллиардов сроком на 1,5 года.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН скептически оценил жест поддержки со стороны МВФ. По его мнению, ни о каком спасении страны за счёт этих средств говорить нельзя, а власти Украины и не пытаются думать в этом направлении.
«Вся программа на 5 миллиардов, и я сомневаюсь, что все эти деньги будут выплачены. Практика предыдущих программ от МВФ показывает, что ни одна из них не была выполнена — максимум на 40%. Сейчас берут новые кредиты даже не для выплаты предыдущих, а для обслуживания выплат по предыдущим кредитам. Страна на очень коротком поводке у Международного валютного фонда, и мы видим это по практически уже ручному управлению. МВФ вмешивается во внутреннюю политику, в законодательный процесс, даёт прямые указания по принятию законов, которые интересны крупному международному капиталу. Вплоть до того, что выставляет требования по формированию руководства компаний, которые имеют важнейшее значение для Украины — по тому же «Нафтогазу», - сказал он.
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