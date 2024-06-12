Норвегия выделит Украине 240 млн евро на средства ПВО

«Сегодня Германия объявила, что поставит Украине ещё 100 ракет ПВО Patriot совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией. Норвегия внесёт в эту инициативу 125 миллионов евро», — следует из сообщения оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что Германия рассмотрит возможность поставки Украине четвертой батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

