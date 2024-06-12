Норвегия выделит Украине 240 млн евро на средства ПВО
12 июня 202405:02
Киев получит от Норвегии 240 млн евро на противовоздушную оборону, сообщило в социальной сети Х норвежское Минобороны.
«Сегодня Германия объявила, что поставит Украине ещё 100 ракет ПВО Patriot совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией. Норвегия внесёт в эту инициативу 125 миллионов евро», — следует из сообщения оборонного ведомства.
Ранее стало известно, что Германия рассмотрит возможность поставки Украине четвертой батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru