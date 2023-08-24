СМИ: Норвегия решила передать Украине истребители F-16
Норвегия решила передать Киеву истребители F-16, сообщает норвежский канал TV2 со ссылкой на осведомленные источники.
Сроки передачи и точное количество самолетов не уточняются. Это третья страна после Дании и Нидерландов, которая заявила о намерении поставить самолеты Украины.
Ранее стало известно, что Дания предоставит Украине 19 истребителей F-16. При этом глава датского Минобороны Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать предоставленные Данией истребители F-16 только для «вытеснения» противника на своей территории.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже предостерег Европу от подобных поставок, он призвал Запад «не заигрываться в самолетики», пригрозив «последним днем», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru