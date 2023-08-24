СМИ: Норвегия решила передать Украине истребители F-16

Ранее стало известно, что Дания предоставит Украине 19 истребителей F-16. При этом глава датского Минобороны Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать предоставленные Данией истребители F-16 только для «вытеснения» противника на своей территории.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже предостерег Европу от подобных поставок, он призвал Запад «не заигрываться в самолетики», пригрозив «последним днем», передает «Радиоточка НСН».

