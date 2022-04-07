НМ ДНР: Украинские силовики подожгли корабль «Донбасс» в порту Мариуполя

Украинские силовики поджигают корабли, находящиеся в порту Мариуполя, чтобы впоследствии обвинить в этом Россию. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Турецкое судно «Азбург» загорелось у берегов Мариуполя

Слова представителя оборонного ведомства приводит Telegram-канал НМ ДНР. Отмечается, что ранее украинская сторона подожгла турецкое судно «Азбург», которое находилось в мариупольском порту. Затем украинские бойцы осуществили поджог корабля управления «Донбасс», пишет «Свободная пресса». Пожар продолжается на борту обоих судов.

«Не исключаем, что в ближайшее время украинские и иностранные медиа для дискредитации российских военных начнут распространять видеосюжеты с убитыми членами экипажей судов», — подчеркнули в НМ.

Ранее Басурин сообщил, что основные бои в центральной части Мариуполя завершились, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоджогДНРКораблиМариуполь
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