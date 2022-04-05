Турецкое судно «Азбург» загорелось у берегов Мариуполя

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на находящемся у Мариуполя турецком судне «Азбург», действующего под доминиканским флагом, зафиксированы возгорание и сильное задымление. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

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По его словам, произошедшее может быть провокацией контролирующих порт украинских националистов.

«Мы не исключаем, что украинские националисты приступили к уничтожению иностранных судов вместе с членами их экипажей, выдавая это за результаты артиллерийских ударов российских войск», - подчеркнул он.

Басурин добавил, что на борту «Азбурга» находятся двенадцать граждан Украины.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о блокировании Киевом 68 иностранных судов в украинских портах, сообщает RT.

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ТЕГИ:ПожарКораблиМариупольДНРЭдуард Басурин
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