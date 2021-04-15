«Народ не поддержит». Украина мечтает о статусе ядерной державы

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что если его страна не может получить членство в НАТО, то ей необходимо вернуть ядерный статус ради собственной защиты. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Deutschlandfunk. Кроме того, дипломат подчеркнул, что сейчас Украина нуждается не только в моральной поддержке, но и в современных системах вооружений.

Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что никто не позволит Украине вернуть этот статус.

«Это слишком опасно. Кроме того, это огромная финансовая нагрузка на украинскую экономику. У них же фактически сейчас ничего нет. Это же надо сейчас всё начинать заново. Есть сложности – и финансовые, и технические. Но главное, что никто не хочет видеть в центре Европы ядерную державу», - отметил он.