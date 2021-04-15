«Народ не поддержит». Украина мечтает о статусе ядерной державы
Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев рассказал НСН, что для реализации этих планов у Киева нет ни финансовых, ни технических возможностей.
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что если его страна не может получить членство в НАТО, то ей необходимо вернуть ядерный статус ради собственной защиты. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Deutschlandfunk. Кроме того, дипломат подчеркнул, что сейчас Украина нуждается не только в моральной поддержке, но и в современных системах вооружений.
Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что никто не позволит Украине вернуть этот статус.
«Это слишком опасно. Кроме того, это огромная финансовая нагрузка на украинскую экономику. У них же фактически сейчас ничего нет. Это же надо сейчас всё начинать заново. Есть сложности – и финансовые, и технические. Но главное, что никто не хочет видеть в центре Европы ядерную державу», - отметил он.
Также Васильев подчеркнул, что не знает истинного состояния экономики Украины и её научной отрасли. При этом, по его словам, какие-то простые изделия Киев сможет сделать.
«Уран они добывают сами. Урана у них много. Поэтому что-то они все же могут сделать. Что касается переработки плутония реакторного, то раньше они к нам привозили, а сейчас оставляют у себя. Это очень сложно. Американцы этого не сделали. Мы сделали, мы построили такой завод. У французов есть. Но это очень дорого и очень сложно. А главное, украинский народ не поддержит эту идею», - резюмировал собеседник НСН.
Напомним, после распада СССР Украина унаследовал значительный ядерный арсенал: более полутора тысяч ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщика. Однако в 1994 году был подписан Будапештский меморандум. В соответствии с ним арсенал был ликвидирован, Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. При этом три ядерные державы — Россия, США и Великобритания — гарантировали ей безопасность.
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