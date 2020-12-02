Километры разрушений! Ученые о последствиях ядерного удара Ирана по Израилю

«Советский Союз оперативно создал ядерное оружие с нуля, а у Ирана развитая промышленность. Не дай Бог, если все начнут создавать атомные бомбы. Когда их очень много, обязательно что-то взорвется», - отметил он.



Васильев также оценил, можно ли одной бомбой уничтожить целую страну.



«Смотря, какое государство. Если это Монте-Карло и ему подобные, то без проблем. А если это Китай, Россия, США, Канада, то совсем другое дело. Израиль - небольшое государство, там не так-то много крупных городов. Но надо помнить, что у Израиля свое оружие есть. Потом бомбы бывают разной мощности. Но лучше об этом не задумываться, слишком грустно», - уточнил специалист.



В свою очередь, главный научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований в Дубне Игорь Голутвин в эфире НСН рассказал, почему пока рано говорить о сроках производства ядерной бомбы.



«Это зависит не только от темпов производства, а от многих факторов, поэтому предсказания сделать нельзя. Когда в Советском Союзе велась разработка, то вся страна работала над этим. У нас миллионы заключенных копали котлованы… Прежде всего, надо начать создавать», - отметил ученый.

Голутвин напомнил о разрушительной мощности подобного оружия. «Радиус поражения составляет десятки километров. Чтобы уничтожить страну, надо, наверное, попасть в виллу президента», - добавил он.



Ранее в Иране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он был руководителем центра исследований при министерстве обороны страны. Иран сразу же обвинил в убийстве Израиль.

