Километры разрушений! Ученые о последствиях ядерного удара Ирана по Израилю
Эксперты по ядерному оружию рассказали в эфире НСН, какую угрозу несет Израилю активизация ядерной деятельности Ирана.
Власти Ирана утвердили закон об активизации ядерной деятельности. Согласно документу, в стране будут накапливать до 120 килограммов урана с уровнем обогащения в 20%. Кроме того, будет обеспечиваться потребность страны в оружейном уране с уровнем обогащения выше 20%.
Директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в эфире НСН рассказал, насколько быстро Иран создаст бомбу.
«Советский Союз оперативно создал ядерное оружие с нуля, а у Ирана развитая промышленность. Не дай Бог, если все начнут создавать атомные бомбы. Когда их очень много, обязательно что-то взорвется», - отметил он.
Васильев также оценил, можно ли одной бомбой уничтожить целую страну.
«Смотря, какое государство. Если это Монте-Карло и ему подобные, то без проблем. А если это Китай, Россия, США, Канада, то совсем другое дело. Израиль - небольшое государство, там не так-то много крупных городов. Но надо помнить, что у Израиля свое оружие есть. Потом бомбы бывают разной мощности. Но лучше об этом не задумываться, слишком грустно», - уточнил специалист.
В свою очередь, главный научный сотрудник Объединенного института ядерных исследований в Дубне Игорь Голутвин в эфире НСН рассказал, почему пока рано говорить о сроках производства ядерной бомбы.
«Это зависит не только от темпов производства, а от многих факторов, поэтому предсказания сделать нельзя. Когда в Советском Союзе велась разработка, то вся страна работала над этим. У нас миллионы заключенных копали котлованы… Прежде всего, надо начать создавать», - отметил ученый.
Голутвин напомнил о разрушительной мощности подобного оружия. «Радиус поражения составляет десятки километров. Чтобы уничтожить страну, надо, наверное, попасть в виллу президента», - добавил он.
Ранее в Иране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он был руководителем центра исследований при министерстве обороны страны. Иран сразу же обвинил в убийстве Израиль.
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