ВСУ лишилась эстонских консервов из мяса убитых из-за чумы кабанов

Эстонские армия и продовольственный банк получили консервы из мяса диких кабанов, которые изначально планировалось передать украинским военным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.

Идея выпустить партию тушёнки для украинских солдат и местных сил обороны из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), появилась летом прошлого года. Тогда с таким предложением выступили на фоне распространения АЧС по всей территории этой балтийской страны.