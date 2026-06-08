ВСУ лишилась эстонских консервов из мяса убитых из-за чумы кабанов
Эстонские армия и продовольственный банк получили консервы из мяса диких кабанов, которые изначально планировалось передать украинским военным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.
Идея выпустить партию тушёнки для украинских солдат и местных сил обороны из мяса диких кабанов, отстреленных в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), появилась летом прошлого года. Тогда с таким предложением выступили на фоне распространения АЧС по всей территории этой балтийской страны.
В итоге консервы из диких кабанов были переданы эстонской армии и продовольственному банку Eesti Toidupank вместо Украины.
Отмечается, что государственная программа по производству таких консервов оказалась масштабнее запланированного. По данным местного министерства регионального развития и сельского хозяйства, на данный момент эстонские власти заказали более 514 тысяч единиц консервов на сумму 1,38 млн €.
Между тем, в Эстонии начнут строить военный городок на границе с Россией, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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