Нидерланды рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16
Нидерланды будут рассматривать возможность поставок Украине истребителей F-16, заявил глава МИД страны Вопке Хукстра, передает RTL Nieuws.
По его словам, такая возможность может быть рассмотрена, если об этом попросит украинское правительство.
При этом до этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение о начале мирных переговоров между Россией и Украиной должен принять Владимир Зеленский. По его словам, Запад не может заставить украинского лидера это сделать.
Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что новые поставки оружия не помогут Украине изменить ход конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По его словам, Запад и Киев ожидают, что «ход битвы» изменится, но более внимательное изучение предлагаемого оружия заставляет убедиться в обратном.
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