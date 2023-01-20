Нидерланды рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16

Нидерланды будут рассматривать возможность поставок Украине истребителей F-16, заявил глава МИД страны Вопке Хукстра, передает RTL Nieuws.

По его словам, такая возможность может быть рассмотрена, если об этом попросит украинское правительство.

При этом до этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение о начале мирных переговоров между Россией и Украиной должен принять Владимир Зеленский. По его словам, Запад не может заставить украинского лидера это сделать.

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Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что новые поставки оружия не помогут Украине изменить ход конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его словам, Запад и Киев ожидают, что «ход битвы» изменится, но более внимательное изучение предлагаемого оружия заставляет убедиться в обратном.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияОружиеНидерландыУкраина
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