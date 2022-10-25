«Ни цента»: Зеленский посетовал на отсутствие обещанных Западом $17 млрд

Украина пока не получила «ни цента» в рамках принятого плана быстрого восстановления на общую сумму 17 миллиардов долларов. На это обратил внимание президент Владимир Зеленский во время выступления перед участниками международной конференции по восстановлению страны, которая проходит в Берлине.

Обращаясь о по видеосвязи, Зеленский заявил об отсутствии зарубежной помощи на эти цели. Он также подчеркнул, что российский вооруженные силы ракетными ударами разрушили более трети энергетического сектора Украины. В Еврокомиссии ранее заявили, что в текущем году все страны – участницы ЕС, европейские финансовые институты предоставили Киеву помощь на 19 с лишним миллиардов евро, не учитывая военные поставки.