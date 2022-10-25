«Ни цента»: Зеленский посетовал на отсутствие обещанных Западом $17 млрд
Украина пока не получила «ни цента» в рамках принятого плана быстрого восстановления на общую сумму 17 миллиардов долларов. На это обратил внимание президент Владимир Зеленский во время выступления перед участниками международной конференции по восстановлению страны, которая проходит в Берлине.
Обращаясь о по видеосвязи, Зеленский заявил об отсутствии зарубежной помощи на эти цели. Он также подчеркнул, что российский вооруженные силы ракетными ударами разрушили более трети энергетического сектора Украины. В Еврокомиссии ранее заявили, что в текущем году все страны – участницы ЕС, европейские финансовые институты предоставили Киеву помощь на 19 с лишним миллиардов евро, не учитывая военные поставки.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на конференции в Берлине о срочном выделении Украине одного миллиард евро и 400 электрогенераторов для оперативного восстановления энергоснабжения. Она также пообещала, что ЕС будет каждый месяц предоставлять Киеву по 1,5 миллиарда евро.
На днях сын бывшего президента США Дональда Трампа высмеял умение украинского лидера выпрашивать деньги у Запада. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Дональд Джон Трамп-младший запостил в соцсетях картинку с подписью: «За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Учитесь!».
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