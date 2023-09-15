Newsweek: США взяли на Украине опасный курс, провоцирующий ядерную войну

Действия США на Украине могут привести к ядерному конфликту, пишет Newsweek со ссылкой на профессора политологии бостонского Северо-Восточного университета Макса Абрамса.

По его словам, США совместно с партнерами отбросили всякую осторожность, а Байден лично одобряет поставки такого оружия Киеву, которое раньше бы боялся передать из-за возможной эскалации конфликта. Он отметил, что последней каплей может стать поставка систем ATACMS.

«Спираль смерти!»: Зеленский оказался в ловушке из-за провала ВСУ и угроз Запада

При этом бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер на своем канале U.S. Tour of Duty заявил, что США не вступят в крупномасштабный военный конфликт с Россией, так как американские генералы осознают, что не смогут одержать победу. Ранее журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Соединенные Штаты начнут горячую фазу войны с Россией в 2024 году. Комментируя слова Карлсона, Риттер отметил, что предпосылка его тезиса — допущение, что Вашингтон сможет победить в противостоянии. Эксперт заключил, что «горячего» конфликта не будет, потому что американские генералы «не самоубийцы», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:Ядерное ОружиеУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры