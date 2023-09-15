Newsweek: США взяли на Украине опасный курс, провоцирующий ядерную войну
Действия США на Украине могут привести к ядерному конфликту, пишет Newsweek со ссылкой на профессора политологии бостонского Северо-Восточного университета Макса Абрамса.
По его словам, США совместно с партнерами отбросили всякую осторожность, а Байден лично одобряет поставки такого оружия Киеву, которое раньше бы боялся передать из-за возможной эскалации конфликта. Он отметил, что последней каплей может стать поставка систем ATACMS.
При этом бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер на своем канале U.S. Tour of Duty заявил, что США не вступят в крупномасштабный военный конфликт с Россией, так как американские генералы осознают, что не смогут одержать победу. Ранее журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Соединенные Штаты начнут горячую фазу войны с Россией в 2024 году. Комментируя слова Карлсона, Риттер отметил, что предпосылка его тезиса — допущение, что Вашингтон сможет победить в противостоянии. Эксперт заключил, что «горячего» конфликта не будет, потому что американские генералы «не самоубийцы», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru