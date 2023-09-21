Newsweek: Американские танки Abrams увязнут в грязи в Запорожье

Обещанные США танки Abrams станут для Киева не победой, а поражением, так как техника просто завязнет в грязи в Запорожье, где ВСУ пытаются вести контрнаступление. Об этом заявила научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон в интервью Newsweek.

По ее словам, использовать танки с приходом дождей было бы нелогично, так как это обернется «катастрофой».