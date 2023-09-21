Newsweek: Американские танки Abrams увязнут в грязи в Запорожье

Обещанные США танки Abrams станут для Киева не победой, а поражением, так как техника просто завязнет в грязи в Запорожье, где ВСУ пытаются вести контрнаступление. Об этом заявила научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон в интервью Newsweek.

По ее словам, использовать танки с приходом дождей было бы нелогично, так как это обернется «катастрофой».

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Со своей стороны, глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «Радиоточке НСН» говорил, что украинские военные и иностранные наемники уже боятся «соваться» на запорожское направление из-за колоссальных потерь и нулевых результатов. По его словам, количество потерь ВСУ исчисляется тысячами, возникло даже такое определение, как «Запорожское проклятие». Основные боевые действия сейчас развернулись на ореховском направлении, атаки ВСУ продолжаются в районе Времевского выступа. Рогов подчеркнул, что российские силы не только держат позиции, но и идут в контратаки.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:СШАСпецоперацияУкраина

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