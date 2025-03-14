«Нет предмета для обсуждения!»: Рогов отверг компромиссы по Запорожской АЭС
Владимир Рогов заявил НСН, что Трамп должен был объяснить Зеленскому, что Запорожская АЭС является российской, компромиссов здесь быть не может.
Запорожская АЭС – это наследие СССР, а Россия выступает правопреемником Советского Союза, станция расположена на российской территории, относительно ее будущего в рамках урегулирования конфликта на Украине вопросов быть не может, заявил НСН председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках урегулирования российско-украинского конфликта обсуждается и будущее Запорожской АЭС, расположенной на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Атомная станция перешла в российскую собственность в октябре 2022 года. Рогов надеется, что Трамп объяснил Зеленскому, что АЭС является российской.
«Трамп ничего толком не сказал. Я надеюсь на его здравый смысл, что он сказал Зеленскому, что Запорожская АЭС уже является российской. Подобное отношение со стороны международных организаций подтверждает введение западных санкций в отношении АЭС. Если бы они считали ее украинской, они бы санкции не вводили. Недавний приезд специалистов МАГАТЭ был осуществлен именно на российскую территорию, а не на подконтрольную режиму Зеленского, что было на протяжении двух лет. Уже МАГАТЭ фактически признает это. Это наследие СССР, а Россия – правопреемник Советского Союза. Станция находится на территории России в Запорожской области. Тут даже нет предмета для обсуждения», - отметил он.
Рогов отметил, что сейчас АЭС не генерирует энергию, работает частично.
«Запорожская АЭС сейчас не генерирует энергию, она ее только потребляет. Энергоблоки либо остановлены полностью, либо находятся в состоянии «холодного останова». Это технологический процесс, при котором не происходит генерации. На зимний период один из энергоблоков переводится в состояние «горячего останова» - когда контур нагрет до 200 градусов. Это делается с целью обеспечения горячей водой и паром, для отопления. Мощность АЭС в шесть тысяч мегаватт позволяет называть ее на постоянной основе самой мощной атомной станцией в Европе», - рассказал собеседник НСН.
Запорожская область, в которой находится АЭС, по итогам референдума осенью 2022 года была включена в состав России. Киев не признает его результаты и продолжает наносить удары по территории региона. По данным открытых источников, более 70% области находится под контролем российских сил, включая Энергодар, тогда как административный центр Запорожье остаётся под контролем Украины. С марта 2023 года временным административным центром региона считается Мелитополь, передает «Радиоточка НСН».
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