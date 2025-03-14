«Нет предмета для обсуждения!»: Рогов отверг компромиссы по Запорожской АЭС

«Трамп ничего толком не сказал. Я надеюсь на его здравый смысл, что он сказал Зеленскому, что Запорожская АЭС уже является российской. Подобное отношение со стороны международных организаций подтверждает введение западных санкций в отношении АЭС. Если бы они считали ее украинской, они бы санкции не вводили. Недавний приезд специалистов МАГАТЭ был осуществлен именно на российскую территорию, а не на подконтрольную режиму Зеленского, что было на протяжении двух лет. Уже МАГАТЭ фактически признает это. Это наследие СССР, а Россия – правопреемник Советского Союза. Станция находится на территории России в Запорожской области. Тут даже нет предмета для обсуждения», - отметил он.

Рогов отметил, что сейчас АЭС не генерирует энергию, работает частично.

«Запорожская АЭС сейчас не генерирует энергию, она ее только потребляет. Энергоблоки либо остановлены полностью, либо находятся в состоянии «холодного останова». Это технологический процесс, при котором не происходит генерации. На зимний период один из энергоблоков переводится в состояние «горячего останова» - когда контур нагрет до 200 градусов. Это делается с целью обеспечения горячей водой и паром, для отопления. Мощность АЭС в шесть тысяч мегаватт позволяет называть ее на постоянной основе самой мощной атомной станцией в Европе», - рассказал собеседник НСН.

Запорожская область, в которой находится АЭС, по итогам референдума осенью 2022 года была включена в состав России. Киев не признает его результаты и продолжает наносить удары по территории региона. По данным открытых источников, более 70% области находится под контролем российских сил, включая Энергодар, тогда как административный центр Запорожье остаётся под контролем Украины. С марта 2023 года временным административным центром региона считается Мелитополь, передает «Радиоточка НСН».

