Рогов назвал большим риском разработку лития в Запорожской области

По его словам, месторождения лития в регионе находятся недалеко от побережья Азовского моря, в связи с чем добыча металла может привести к загрязнению окружающей среды.

«У меня вызывает большие сомнения, что добыча лития в Запорожской области экономически оправдана в ближайшем будущем. И это большой риск», - сказал Рогов в интервью AIF.Ru.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко рассказал о перспективах сотрудничества России и США по ресурсам новых регионов, напоминает RT.

