Рогов назвал большим риском разработку лития в Запорожской области

Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов выразил мнение, что разработка лития в Запорожской области является большим риском.

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По его словам, месторождения лития в регионе находятся недалеко от побережья Азовского моря, в связи с чем добыча металла может привести к загрязнению окружающей среды.

«У меня вызывает большие сомнения, что добыча лития в Запорожской области экономически оправдана в ближайшем будущем. И это большой риск», - сказал Рогов в интервью AIF.Ru.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко рассказал о перспективах сотрудничества России и США по ресурсам новых регионов, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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