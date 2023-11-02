Nestle внесли в украинский список «спонсоров войны»
Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло швейцарскую компанию по производству продуктов питания Nestle в список «спонсоров войны». Об этом говорится в сообщении ведомства.
«НАПК внесло ... Nestle в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в России, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу», — заявили в агентстве.
По данным украинского ведомства, производитель заявлял о приостановке экспорта и импорта продукции в РФ, кроме товаров первой необходимости. Однако российские магазины «переполнены» продуктами Nestle.
Ранее в украинский «черный список» внесли Raiffeisen Bank, Procter & Gamble, Leroy Merlin, Auchan, Bacardi, Alibaba, корпорации Mars и PepsiCo и другие компании, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru