Nestle внесли в украинский список «спонсоров войны»

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло швейцарскую компанию по производству продуктов питания Nestle в список «спонсоров войны». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Украина внесла PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны»

«НАПК внесло ... Nestle в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в России, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу», — заявили в агентстве.

По данным украинского ведомства, производитель заявлял о приостановке экспорта и импорта продукции в РФ, кроме товаров первой необходимости. Однако российские магазины «переполнены» продуктами Nestle.

Ранее в украинский «черный список» внесли Raiffeisen Bank, Procter & Gamble, Leroy Merlin, Auchan, Bacardi, Alibaba, корпорации Mars и PepsiCo и другие компании, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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