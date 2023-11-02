Nestle внесли в украинский список «спонсоров войны»

«НАПК внесло ... Nestle в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в России, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу», — заявили в агентстве.

По данным украинского ведомства, производитель заявлял о приостановке экспорта и импорта продукции в РФ, кроме товаров первой необходимости. Однако российские магазины «переполнены» продуктами Nestle.

Ранее в украинский «черный список» внесли Raiffeisen Bank, Procter & Gamble, Leroy Merlin, Auchan, Bacardi, Alibaba, корпорации Mars и PepsiCo и другие компании, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

