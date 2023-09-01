Украина внесла PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны, сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.

Решение принято, так как указанные компании якобы продолжают работать в России, уплачивают налоги и активно ищут новых сотрудников.

Также украинское правительство уже внесло в список «спонсоров войны» производителя алкогольной продукции компанию Bacardi Limited. В Киеве подчеркнули, Bacardi Limited продолжает поставлять продукцию в РФ на миллионы долларов и активно расширят там штат своих сотрудников.

Один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса британская компания Unilever также попала в этот список от властей Украины, там же оказался и китайский автопроизводитель Geely, передает «Радиоточка НСН».

