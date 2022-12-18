Офицер НАТО: ВСУ боятся второго наступления на Киев из-за усталости Запада

По мнению обозревателя, массированные удары Вооруженных сил России по объектам украинской инфраструктуры существенно ослабили Украину. Также, сообщает аналитический «Институт изучения войны» США, Россия собирается предпринять «новое наступление на Украину и, возможно, на Киев зимой 2023 года».

Атламазоглу считает, что подобное развитие событий подтолкнет Запад к тому, чтобы надавить на киевские и начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта.

«Потенциальное зимнее наступление на Киев или другие части Украины, вероятно, будет направлено на то, чтобы вынудить Украину пойти на уступки или оказать давление на западных сторонников Украины, которые испытывают усталость от войны после почти десяти месяцев войны», — пишет Атламазоглу.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым созвать зимой глобальный саммит, на котором предлагает обсудить условия прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщил британский телеканал ITV со ссылкой на видеообращение Зеленского в преддверии финала чемпионата мира по футболу.

