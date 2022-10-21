Несколько взрывов прогремело в Запорожье

Взрывы прогремели на подконтрольной Киеву территории Запорожья.

СМИ: несколько взрывов прозвучало в Киеве

В пятницу утром в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Как пишет издание «Страна.ua», позже стало известно о взрывах в Запорожье.

Глава проукраинской Запорожской обладминистрации Александр Старух подтвердил обстрелы в регионе, отмечает РИА ФАН.

«Ракетами атакуют областной центр», - написал чиновник в Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывРегионыУкраина
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