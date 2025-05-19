«Трамп человек публичный, он немного спешит в этих вопросах. У него манера более инициативная, чем обычно бывает. Очевидно, что вопрос о контакте решен, поэтому ничего такого в его поведении нет. Трамп любит бурю эмоций вокруг себя, это один из приемов. С Трампом может быть подписан документ только о взаимных обязательствах США и РФ. Мы можем поставить вопрос о том, чтобы США прекратили подпитку Украины финансово и оружием. Тут могут быть неожиданные развороты темы. Дело в том, что наши переговорщики готовы вести переговоры гуманитарного характера с кем угодно, но подписывать документы с теми, у кого нет легитимности, не стоит. Зеленский не может рассматриваться как субъект для итоговой договоренности», - отметил он.

Бакланов подчеркнул, что отношения с Европой нужно поставить на паузу даже в случае начала «потепления».

«Что касается европейцев, они сделали все, чтобы испортить отношения с нами. Поэтому я побуждаю наше руководство сделать определенную паузу в отношениях с Европой, даже если они сейчас начнут восстанавливаться. Все-таки они должны извиниться, речь идет об оскорблении памяти людей во Второй мировой войне. Снос памятников – это уже не политика. Поэтому мы должны ответить пренебрежением к ее (Европы. - Прим. НСН) точке зрения. С такими партнерами было бы странно поддерживать отношения и вести переговоры. То же самое можно сказать о Зеленском, его поведение просто неадекватное», - добавил он.

Со своей стороны, и.о. ректора Дипломатической академии МИД РФ Сергей Шитьков добавил, что позитивный настрой Трампа говорит о его большом желании повлиять на разговор, а европейцы превратили свою политику в «детский сад».

«Это разговор двух ярчайших лидеров современности. Заявления Трампа о том, что он прогнозирует исход этих переговоров, говорят только о его большом желании повлиять на этот разговор. Но тема и результаты разговора будут зависеть только от того, как будет представлена позиция обеих сторон. Позитивный настрой Трампа – это отличительная черта его политики. В переговорах с ним необходимо учитывать эту такую особенность его характера как лидера. Зеленскому давно нужно было принимать решение, а сейчас ему нечего уже делать, он может только прислушаться к тому, что за него решат. Что касается Европы, она заняла странную позицию. Это политический детский сад», - заключил собеседник НСН.

Владимир Зеленский и его помощники хотят убедиться, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп "не поставят перед Украиной свершившийся факт, который она не сможет принять", пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного американского дипломата. Трамп же заявил, что после разговора с Путиным он поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также союзникам по НАТО, передает «Радиоточка НСН».

