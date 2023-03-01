Неопознанный объект в небе напугал власти Киевской области
Киевская обладминистрация сообщила в среду о появлении над регионом некого воздушного объекта.
«В небе обнаружили воздушный объект. В этой связи возможна работа ПВО». – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале обладминистрации.
В этой связи жителям региона рекомендовано оставаться в укрытиях.
28 февраля на несколько часов было закрыто небо над Петербургом, аэропорт «Пулково» перестал принимать самолеты. По данным СМИ, причиной таких действий стало обнаружение в 160 – 200 км от города неопознанного летающего объекта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать причины закрытия неба над Северной столицей, рекомендовав всем ориентироваться на «разъяснения от авиационных властей и от военных».
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