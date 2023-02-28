В Кремле не стали раскрывать причины закрытия воздушного пространства над Петербургом

Президент Владимир Путин обладает полной информацией относительно причины закрытия воздушного пространства над Санкт-Петербургом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

СМИ: Неопознанный летающий объект замечен в 160 – 200 км от Петербурга

Тем не менее представитель Кремля не стал раскрывать причины произошедшего, отметив, что предоставлением подобной информации должны заниматься «те, кто за это отвечает».

«Давайте будем ориентироваться на разъяснения, которые были и последуют от авиационных властей и от военных», — призвал Песков.

Во вторник небо над Петербургом закрыли, по данным СМИ, в 160 – 200 километрах от города был замечен неопознанный летающий объект. Аэропорт «Пулково» перестал принимать самолеты, как уточнили власти, рейсы задержали до 12 часов. Позже источник сообщил, что воздушное пространство над Северной столицей вновь открыли.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Воздушное пространствоСанкт-ПетербургВладимир ПутинДмитрий Песков
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