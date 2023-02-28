СМИ: Объект, закрывший небо над Пулково, мог быть «смоделирован»

Отмечается, что объект мог быть смоделирован. Издание указывает, что для подобного применяются войска радиоэлектронной борьбы.

Ранее «Фонтанка» писала, что неопознанный летающий объект был замечен в 160 – 200 километрах от Санкт-Петербурга. Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в разговоре с НСН назвал уткой сообщения СМИ о появлении НЛО в Ленобласти, которое не смог догнать даже МиГ-31.

