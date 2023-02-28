СМИ: Объект, закрывший небо над Пулково, мог быть «смоделирован»
Истребители, которые были подняты над Санкт-Петербургом для обнаружения незарегистрированного летающего объекта, не смогли установить с ним визуальный контакт. Об этом сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к обеспечению воздушной безопасности.
Отмечается, что объект мог быть смоделирован. Издание указывает, что для подобного применяются войска радиоэлектронной борьбы.
Ранее «Фонтанка» писала, что неопознанный летающий объект был замечен в 160 – 200 километрах от Санкт-Петербурга. Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в разговоре с НСН назвал уткой сообщения СМИ о появлении НЛО в Ленобласти, которое не смог догнать даже МиГ-31.
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