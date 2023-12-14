«Необходимости нет!»: Путин заявил, что второй волны мобилизации не будет
Президент РФ Владимир Путин заявил, что второй волны мобилизации не будет.
По его словам, на вчерашний день набрано 486 тысяч человек по контракту, плюс полторы тысячи человек ежедневно по всей стране. До конца года ожидается под 500 тысяч человек.
«Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день нет такой необходимости», - сказал он.
Также Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в рамках СВО.
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.
В совмещенном формате большая пресс-конференция и прямая линия до нынешнего раза проводились всего однажды - в 2020 году, и тогда оно длилось 4,5 часа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru