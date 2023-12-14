«Необходимости нет!»: Путин заявил, что второй волны мобилизации не будет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что второй волны мобилизации не будет.

По его словам, на вчерашний день набрано 486 тысяч человек по контракту, плюс полторы тысячи человек ежедневно по всей стране. До конца года ожидается под 500 тысяч человек.

«Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день нет такой необходимости», - сказал он.

Также Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в рамках СВО.