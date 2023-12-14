Путин: Реальная зарплата граждан вырастет на 8% к концу года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что реальная зарплата вырастет в среднем на 8% к концу года.

«Я понимаю, что не у всех так будет, но это в среднем по стране. Реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают», - сказал он.

С 1 января в стране МРОТ будет повышен сразу на 18%, отметил президент, добавив, что это случается не так часто.

«Экономика и СВО»: Страна готовится подвести «Итоги года» с Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.

В совмещенном формате большая пресс-конференция и прямая линия до нынешнего раза проводились всего однажды - в 2020 году, и тогда оно длилось 4,5 часа.

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ФОТО: кадр с трансляции
ТЕГИ:ЗарплатаВладимир Путин

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