Путин: Реальная зарплата граждан вырастет на 8% к концу года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что реальная зарплата вырастет в среднем на 8% к концу года.

«Я понимаю, что не у всех так будет, но это в среднем по стране. Реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают», - сказал он.

С 1 января в стране МРОТ будет повышен сразу на 18%, отметил президент, добавив, что это случается не так часто.