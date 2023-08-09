Немецкое предприятие купило 50 танков Leopard для Киева

Оборонный концерн Rheinmetall в Германии купил 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems, сообщает Handelsblatt.

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Машины модернизируют в Дюссельдорфе и отправят на Украину.

Ранее бельгийская радиостанция Business AM сообщила, что Киев получит 50 списанных бельгийской армией танков Leopard 1. Боевые машины выкупили по €15 тысяч за штуку.

Ранее стало известно, что Rheinmetall намерен вскоре начать обслуживать танки Leopard на территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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