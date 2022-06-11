Немецкий и украинский министры здравоохранения застряли в лифте украинской клиники

«Клиники в плачевном состоянии. Вот я застрял в лифте с министром здравоохранения Виктором Ляшко», — заявил немецкий чиновник.

По словам Лаутербаха, лифт резко опустился на 1 метр. При этом никто не хотел выходить первым из кабины.

Глава украинского министерства здравоохранения опубликовал в твитте фотографию из шахты лифта.

Ранее, 7 июня, директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил предоставление Киеву финансовой поддержки в размере 1,49 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС.

