Немецкий и украинский министры здравоохранения застряли в лифте украинской клиники

Министры здравоохранения Германии и Украины Карл Лаутербах и Виктор Ляшко застряли в лифте одной их украинских клиник. Об этом сообщил Лаутербах сообщил в своем Twitter-аккуанте в субботу, 11 июня.

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«Клиники в плачевном состоянии. Вот я застрял в лифте с министром здравоохранения Виктором Ляшко», — заявил немецкий чиновник.

По словам Лаутербаха, лифт резко опустился на 1 метр. При этом никто не хотел выходить первым из кабины.

Глава украинского министерства здравоохранения опубликовал в твитте фотографию из шахты лифта.

Ранее, 7 июня, директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил предоставление Киеву финансовой поддержки в размере 1,49 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС.

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