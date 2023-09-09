Немецкий эксперт Рихтер назвал тревожным знаком жалобы Зеленского на уклонистов

«Конечно, это тревожный сигнал, но, я думаю, эксперты уже давно знали об этом … Это показывает, что образ Украины, объединенной патриотизмом, верен лишь отчасти», — поделился Рихтер.

Экс-полковник указал, что многие украинцы покинули страну, а выдворить украинских мужчин из Евросоюза для последующей мобилизации будет непросто. По словам Рихтера, заявления Киева об уклонистах говорят о возникающих проблемах с личным составом армии. Как отметил эксперт, Зеленский непублично давал понять, что выдача украинцев из Европы компенсировала бы кадровую слабость ВСУ.

«Демографическая проблема — это на самом деле то, с чем приходится иметь дело Украине, и это ... не говорит в пользу бесконечного затягивания боевых действий», — заключил Рихтер.

Ранее глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Киев может обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных украинцев, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

