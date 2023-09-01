Le Figaro: Зеленского разозлила нехватка новых призывников для ВСУ

По информации издания, Зеленский пришел в ярость, когда узнал, что военкоматы не могут набрать достаточного числа призывников. Причиной президент назвал коррупцию.

«Глава государства рвал и метал, осуждая коррупцию в органах, отвечающих за отправку призывников на фронт», - отметило издание.

В публикации говорится, что украинцы платят за уклонение от мобилизации несколько тысяч долларов.

Агентство ТАСС в пятницу сообщило, что в Киеве началась мобилизация мужчин старше 50 лет. По словам источника, повестки выдают в парках, магазинах и других общественных местах, передает «Радиоточка НСН».

