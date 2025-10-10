Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
10 октября 202516:26
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в китайском Шанхае.
Соперником россиянина стал представитель Австралии Алекс де Минор. Матч продлился почти два часа и завершился победой Медведева со счётом 2:0 (6:4, 6:4).
За выход в финал российский теннисист поспорит с коллегой из Франции Артуром Риндеркнешом.
Ранее Медведев обыграл в 1/8 финала «Мастерса» американца Лёнера Тьена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
