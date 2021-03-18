Немецкий депутат поставил диагноз украинскому послу из-за слов о Крыме

«Маразм крепчает. Больше и добавить нечего», — сказал Гердт, отметив, что ничего, кроме недоумения подобные рассуждения вызывать не могут.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на заявление украинского дипломата напомнила, что Крым во время оккупации нацистами был в составе России (РСФСР). Также Захарова заявила, что власти Украины нарушают свободу слова и дискриминируют коренные народы.

