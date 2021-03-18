Немецкий депутат поставил диагноз украинскому послу из-за слов о Крыме
Ультраправый депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт резко отозвался о заявлении украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, считающего, что Берлин ответственен за «возвращение» Крыма Киеву.
Мельник, как сообщает РИА Новости, объяснил свое заявление тем, что Германия имеет «колониальное прошлое в Крыму», а также напомнил про миллионы украинских жертв фашистского террора.
«Маразм крепчает. Больше и добавить нечего», — сказал Гердт, отметив, что ничего, кроме недоумения подобные рассуждения вызывать не могут.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на заявление украинского дипломата напомнила, что Крым во время оккупации нацистами был в составе России (РСФСР). Также Захарова заявила, что власти Украины нарушают свободу слова и дискриминируют коренные народы.
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