Немецкий депутат поставил диагноз украинскому послу из-за слов о Крыме

Ультраправый депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт резко отозвался о заявлении украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, считающего, что Берлин ответственен за «возвращение» Крыма Киеву.

Мельник, как сообщает РИА Новости, объяснил свое заявление тем, что Германия имеет «колониальное прошлое в Крыму», а также напомнил про миллионы украинских жертв фашистского террора.

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«Маразм крепчает. Больше и добавить нечего», — сказал Гердт, отметив, что ничего, кроме недоумения подобные рассуждения вызывать не могут.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на заявление украинского дипломата напомнила, что Крым во время оккупации нацистами был в составе России (РСФСР). Также Захарова заявила, что власти Украины нарушают свободу слова и дискриминируют коренные народы.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
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