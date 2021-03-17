Захарова прокомментировала призыв украинского посла к ФРГ «вернуть» Крым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила призывы посла Украины в Германии Андрея Мельника руководству ФРГ помочь "вернуть" Крым Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Мельник в статье для немецкого издания Berliner Zeitung заявил, что у Германии есть "моральный долг" перед Украиной за оккупацию Крыма нацистами в 20 веке. Захарова в свою очередь напомнила, что Крым во время оккупации нацистами был в составе России (РСФСР).
По словам дипломата, Германия в современных условиях должна была отказаться от поддержки госпереворота на Украине. Кроме того, по мнению Захаровой, Украине необходимо обратить внимание на невыполнение обязательств по Минским соглашениям. Также Захарова заявила, что власти Украины нарушают свободу слова и дискриминируют коренные народы.
Захарова предположила, что российская сторона также может продолжать "исторические аллюзии", поскольку Германия "сносит" подобное от украинских дипломатов.
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