«Культ жертвы» не прокатит. В Германии не «ведутся» на давление Украины

«Германия всегда помнит о своем моральном долге перед Советским Союзом, но когда русские ссорятся с украинцами, то что Германия может сделать? Воевать за Крым? Что конкретно предлагают? Это пустые слова, сказанные для давления на Германию. Этим занимается Польша, Греция, потому что они знают, что Германия не ответит. Кроме того, найдутся в Германии люди, которые согласятся, что маленькие страны были жертвами и Гитлера, и Сталина. Украина продвигает «культ жертвы» в Евросоюзе, чтобы к ней прислушивались. Но результата не будет, никто не собирается воевать с Россией», - отметил он.

Ранее Украина решила привлечь в процесс по «возврату» Крыма еще и Японию. По задумке министра обороны страны Андрея Тарана, Токио должно принять участие в инициативе «Крымская платформа». Однако сенатор Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что ни Украина, ни Япония не окажут никакого влияния на статус российского Крыма.

