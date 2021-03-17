«Культ жертвы» не прокатит. В Германии не «ведутся» на давление Украины
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что попытки Киева заставить Берлин вернуть "моральный долг" не увенчаются успехом.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия должна помочь Украине с решением «крымского вопроса», так как это ее «моральная обязанность». «Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие, - пишет дипломат в статье для Berliner Zeitung.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что Мельник позволяет себе выступать с такими обидными и агрессивными заявлениями в адрес Германии лишь потому, что на них никто не реагирует.
«Германия всегда помнит о своем моральном долге перед Советским Союзом, но когда русские ссорятся с украинцами, то что Германия может сделать? Воевать за Крым? Что конкретно предлагают? Это пустые слова, сказанные для давления на Германию. Этим занимается Польша, Греция, потому что они знают, что Германия не ответит. Кроме того, найдутся в Германии люди, которые согласятся, что маленькие страны были жертвами и Гитлера, и Сталина. Украина продвигает «культ жертвы» в Евросоюзе, чтобы к ней прислушивались. Но результата не будет, никто не собирается воевать с Россией», - отметил он.
Ранее Украина решила привлечь в процесс по «возврату» Крыма еще и Японию. По задумке министра обороны страны Андрея Тарана, Токио должно принять участие в инициативе «Крымская платформа». Однако сенатор Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что ни Украина, ни Япония не окажут никакого влияния на статус российского Крыма.
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