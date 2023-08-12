Косачев: «Формула мира» Украины говорит о ее неготовности к переговорам

«Упорство в требовании о полной капитуляции России под видом "мирного плана" в глазах любого реалистичного политика подтверждает полную неготовность Киева к переговорам», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По мнению Косачева, в Киеве не верят в капитуляцию одной из сторон конфликта как основу для переговоров, украинским властям «приятно, что люди ... слушают их взволнованные рассказы» о том, как они вернут территории и получат «несметные репарации».

Вице-спикер Совфеда указал, что Украина считает свою формулу подходящей основой для прекращения других военных конфликтов.

«То есть предложить, например, участникам застарелого палестино-израильского конфликта, или, скажем, Армении и Азербайджану ... использовать ... формулу от киевских "гениев миротворчества": одна из сторон полностью отказывается от своей позиции, выплачивает огромные репарации и отдает свое руководство под суд», — пояснил Косачев, предложив испытать «формулу мира» на конфликте в Косове и агрессии НАТО в Югославии.

