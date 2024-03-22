Небензя заявил о достижении цели по демилитаризации Украины

«С учетом того, что ВСУ уже давно не воюют собственным вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена», - цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, сегодня украинские военнослужащие ведут конфликт только за счет поставок западного оружия. При этом Небензя обратил внимание, что российские военные успешно уничтожают самую дорогостоящую технику стран НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе 22 марта заявил, что Запад будет поддерживать Украину так интенсивно, как это необходимо, передает «Радиоточка НСН».

