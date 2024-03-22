В НАТО заявили о готовности к потенциальной войне с Россией
22 марта 202416:54
Блок НАТО готов к возможному конфликту с Россией, заявил председатель Военного комитета Североатлантического альянса Роберт Бауэр. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Бауэр назвал готовность к потенциальной войне с Москвой главной задачей альянса. Вместе с тем он подчеркнул, что НАТО не планирует размещать войска на украинской территории.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что с большей долей вероятности свои войска на Украину могут отправить Франция, Великобритания и страны Прибалтики.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru