В НАТО заявили о готовности к потенциальной войне с Россией

Блок НАТО готов к возможному конфликту с Россией, заявил председатель Военного комитета Североатлантического альянса Роберт Бауэр. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Минобороны Франции опровергло присутствие своих военных на Украине

Бауэр назвал готовность к потенциальной войне с Москвой главной задачей альянса. Вместе с тем он подчеркнул, что НАТО не планирует размещать войска на украинской территории.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что с большей долей вероятности свои войска на Украину могут отправить Франция, Великобритания и страны Прибалтики.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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