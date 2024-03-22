В НАТО заявили о готовности к потенциальной войне с Россией

Бауэр назвал готовность к потенциальной войне с Москвой главной задачей альянса. Вместе с тем он подчеркнул, что НАТО не планирует размещать войска на украинской территории.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что с большей долей вероятности свои войска на Украину могут отправить Франция, Великобритания и страны Прибалтики.

