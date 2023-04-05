Небензя заявил, что детей из Украины эвакуировали с родителями
5 апреля 202317:29
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что большинство детей, эвакуированных в РФ с Украины, были с родителями или опекунами, сообщает РИА Новости.
Также он заявил, что Запад не беспокоит насильственная украинизация детей, вывезенных Киевом из Донбасса.
Ранее стало известно, что украинские военные и службы «Белый ангел» и «Феникс» специально выискивали детей в Артемовске и насильно вывозили их, чтобы заставить родителей эвакуироваться на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru