Небензя заявил, что детей из Украины эвакуировали с родителями

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что большинство детей, эвакуированных в РФ с Украины, были с родителями или опекунами, сообщает РИА Новости.

Также он заявил, что Запад не беспокоит насильственная украинизация детей, вывезенных Киевом из Донбасса.

Ранее стало известно, что украинские военные и службы «Белый ангел» и «Феникс» специально выискивали детей в Артемовске и насильно вывозили их, чтобы заставить родителей эвакуироваться на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

