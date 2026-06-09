Небензя считает открытое письмо Зеленского Путину провокацией
Письмо президента Украины Владимира Зеленского в адрес российского лидера Владимира Путина — неумелая провокация, сообщил на заседании Совбеза ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
По его словам, открытое письмо является не мирной инициативой, а провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта. Дипломат указал, что российские власти стремятся к долгосрочному разрешению кризиса, а не к имитации переговоров и спектаклям на публику.
Небензя отметил, что пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса, Россия будет достигать целей военными средствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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