Небензя считает открытое письмо Зеленского Путину провокацией

По его словам, открытое письмо является не мирной инициативой, а провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта. Дипломат указал, что российские власти стремятся к долгосрочному разрешению кризиса, а не к имитации переговоров и спектаклям на публику.

Небензя отметил, что пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса, Россия будет достигать целей военными средствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

