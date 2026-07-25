Режиссер Сафу рассказал, чем российское кино может заинтересовать зрителей Индии

По мнению эксперта, продукция из России способна привлечь зрителей в Индии — в частности, фильмы в жанрах криминального боевика и романтической комедии. Однако для успеха недостаточно просто предложить контент: важно разрабатывать оригинальные концепции и выстраивать продуманную маркетинговую стратегию.



Сафу подчеркнул, что кинорынок Индии отличается большими масштабами, но при этом обладает выраженной спецификой и остаётся достаточно закрытым, несмотря на растущее западное влияние. Продюсер считает, что России следует искать собственную нишу, предлагая индийской аудитории контент, который не будет повторять голливудские образцы.



Говоря о том, как эффективнее продвигать российские фильмы в Индии, собеседник ТАСС выделил несколько ключевых факторов: поиск надёжных партнёров, разбирающихся в особенностях обеих стран и готовых вкладывать средства в совместные проекты, тщательное планирование, создание представительств, а также разработку уникальных идей и грамотную маркетинговую поддержку.



Что касается сотрудничества между стриминговыми платформами (OTT) России и Индии, то, по словам Сафу, здесь пока немало препятствий. Основная проблема заключается в том, что большинство индийских сервисов финансируются американскими инвесторами и из‑за действующих санкций не готовы приобретать российский контент. Продюсер с сожалением отметил, что из‑за этих барьеров талантливые проекты не могут найти своего зрителя.

В декабре 2025 года Россия и Индия поддержали идею расширения двустороннего сотрудничества в киноиндустрии, в том числе в развитии совместного кинопроизводства и взаимном участие в международных кинофестивалях. Совместное заявление представили по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении", напоминает «Радиоточка НСН».

